Москвичи предложат варианты названия Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Голосование, в ходе которого жители Москвы смогут предложить название для Большой кольцевой линии метрополитена, началось в проекте "Активный гражданин". Сейчас станциями нового кольца пользуются сотни тысяч человек, и похожие названия часто заставляют пассажиров испытывать неудобства, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В транспортную систему столицы уже входят Кольцевая линия метро, Московское центральное кольцо, Большое кольцо, поэтому может возникнуть путаница. В 2017 году название для нового кольца уже выбирали, но после открытия в 2018-м первого участка стало поступать много обращений от горожан, которые посчитали, что оно не очень удачное. Во время голосования на портале "Активный гражданин" москвичи смогут предложить свои варианты", - говорится в сообщении.

Новое кольцо метро (БКЛ) - крупнейший транспортный проект в мире. Длина новой линии составит 70 км, на ней будет 31 станция. Сегодня работают уже девять станций. Движение по первому участку на северо-западе Москвы запустили в феврале 2018 года. Участок кольца от "Нижегородской" до "Савеловской" будет полностью готов в конце 2021 - начале 2022 года. А в течение 2022 года планируется замкнуть кольцо.

На портале отмечается, что за первые два года новой кольцевой линией пассажиры воспользовались 58 млн раз. Будет выполнена главная задача кольца - разгрузить существующие линии и помочь горожанам быстрее добираться из одного района в другой без необходимости ехать в центр для пересадки.

Проект "Активный гражданин" начали реализовывать в 2014 году, и за это время к нему присоединились более 4,6 млн человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают идеи по развитию города. В июне этого года на сайте проекта появилась онлайн-карта, где можно увидеть изменения, которые произошли в городе по результатам голосований. На схему нанесли уже более 1,5 тыс. объектов.