В Музее Москвы открылась вторая часть основного проекта биеннале молодого искусства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вторая часть основного проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства, которая представит три кураторских проекта в одном пространстве, открылась для посетителей в Музее Москвы во вторник. Три представленных проекта объединили художников из 10 стран, рассказали журналистам организаторы проекта.

Биеннале должна была начаться в июле этого года, но ее отложили из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Позднее решили провести биеннале в обновленном формате - она продлится три месяца, с 5 сентября по 6 декабря, а основной проект разделили на две части и проходит в Музее Москвы.

Первая часть основного проекта представила результаты открытого международного конкурса. Экспертным советом биеннале из 370 заявок из 64 стран были отобраны для реализации четыре проекта по созданию site-specific работ для внутренних фасадов Музея Москвы - художников Алисы Омельянцевой, Игоря Самолета, Ромы Богданова и Алины Глазун. Также специальное упоминание экспертного совета без инсталлирования на фасадах Музея Москвы получила Саша Пирогова и ее видеоработа "Вне времени".

Вторая часть основного проекта представила результаты открытого международного конкурса для кураторов. "Сейчас мы открываем вторую часть биеннале - результаты конкурса кураторов, а также проект художника Саши Пироговой, которая получила специальный грант в рамках проведения первой части основного проекта. То есть мы, наконец, соединяем две части проекта, это случилось. В связи с пандемией мы были вынуждены эти два проекта разнести во времени. Сегодня как раз случается такая точка сборки всего основного проекта, и он доступен и во дворе на фасадах, и внутри", - сказал журналистам накануне открытия комиссар биеннале Алексей Новоселов.

По итогам конкурса отобрали три кураторских проекта, которые экспонируются во втором корпусе Музея Москвы с 3 ноября по 6 декабря и объединяют 47 художников из 10 стран. Это "Я не знаю, Земля кружится или нет" Лизаветы Матвеевой и Франчески Альтамуры (Россия и США), "Собственные места//Архивные пространства" Джулии Морале и Штерре Барентсен (Италия/Великобритания и Германия/ Нидерланды), Forbidden Body Language Эльзы Абдулхаковой (Россия).

Квинтэссенция современного искусства

"Это совершенно разные решения - современный танец, перформативная составляющая, инсталляционная выставка, мультимедийный проект, перенесенный в онлайн, и другие. И плюс у нас здесь же в Музее Москвы, который является партнером основного проекта, пройдет совместная программа с фестивалем экспериментального кино MIEFF", - отметил комиссар. Проект с MIEFF - учебная программа "Внеклассные практики".

Он напомнил, что, помимо основного проекта, VII Московская международная биеннале молодого искусства включает девять специальных проектов, образовательную программу, разделенную на три блока, и параллельную программу, состоящую из 23 проектов различных московских институций.

"Я очень рад, что, несмотря на ситуацию (пандемия), биеннале в этом году проходит. Нам удалось сделать этот проект, сохранить его международный статус - это очень важно. Надеюсь, что через два года мы вернем еще одну важную составляющую биеннале - живое общение, обмен опытом. Сейчас, к сожалению, это невозможно в полной мере", - добавил комиссар VII Московской международной биеннале молодого искусства.

Он отметил также, что очень важную роль для проекта играет Музей Москвы. Генеральный директор музея Анна Трапкова, в свою очередь, напомнила, что это далеко не первый совместный проект с биеннале.

"Очень волнительно, что этот проект биеннале сегодня происходит именно в режиме офлайн, то есть посетители смогут прийти и пережить эмоциональный опыт не через экран компьютера. Решением команды биеннале и команды музея Музей Москвы стал основным героем, основным персонажем сегодняшней биеннале. Это мы видим и по первой части основного проекта на фасадах музея, и сегодня в этом помещении, которое благодаря команде биеннале, архитекторам абсолютно преобразилось и стало квинтэссенцией современного молодого искусства во всех его проявлениях", - подчеркнула она.