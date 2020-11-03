Необходимые меры защиты обеспечат на площадках онлайн-трансляций "Ночи искусств" в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса будут соблюдаться на всех московских площадках акции "Ночь искусств", откуда будут организованы прямые онлайн-трансляции. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В 2020 году акция "Ночь искусств" впервые пройдет в онлайн-формате в связи с эпидемиологической ситуации в городе. Все выступления будут проводиться с соблюдением мер безопасности. Так например, в перерывах будут обеспечены проветривание и дезинфекция помещений, а выступающие артисты и сотрудники, работающие на мероприятии, будут находиться на безопасном расстоянии, в масках и перчатках", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе также уточнили, что перед началом события измерят температуру всем его участникам. Онлайн-трансляции будут проходить на онлайн-платформе.

ТАСС является информационным партнером акции "Ночь искусств".