В квартире в Москве взорвался аккумулятор электроскутера

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Взрыв аккумулятора электроскутера в квартире на юге Москвы выбил стекла и привел к возгоранию, сообщили ТАСС пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в доме 16 в Электролитном проезде. "В одной из квартир на 14-м этаже произошел хлопок аккумулятора электроскутера, который привел к возгоранию личных вещей и мебели на площади 1 кв. м, - сообщили в главке. - Было нарушено остекление квартиры с двух сторон".

Огонь потушен, пострадавших нет.

За четыре года зафиксировано уже 12 возгораний из-за электросамокатов, в результате которых три человека пострадали, один погиб. С начала 2020 года произошло пять возгораний.