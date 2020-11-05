Более 650 тыс. консультаций провели специалисты центра телемедицины в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Врачи телемедицинского центра в Москве провели более 650 тыс. консультаций для больных с коронавирусом и участников пострегистрационного исследования вакцины против инфекции. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С начала пандемии более 650 тыс. онлайн-консультаций провели врачи телемедицинского центра для пациентов с COVID-19 и участников исследования вакцины "Спутник V". Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя. Телемедицинские консультации получили уже более 260 тыс. пациентов. Специалисты следят за здоровьем больных с легкой и средней тяжестью течения заболевания, состояние которых позволяет проходить лечение дома", - сказала Ракова.

По ее словам, также врачи центра постоянно находятся на связи с участниками пострегистрационного исследования российской вакцины против коронавирусной инфекции, для них было проведено почти 120 тыс. консультаций. Врачи телемедицинского центра с помощью видеосвязи проводят круглосуточный мониторинг состояния пациентов и дают рекомендации. Врачам доступна вся медицинская информация о пациенте в ЕМИАС. В случае выявления ухудшения симптомов и состояния заболевшего, принимается решение об очном осмотре или госпитализации.

С 23 марта жители Москвы с легким течением коронавирусной инфекции проходят лечение на дому. Врачи скорой помощи или поликлиники после осмотра и проведения необходимых исследований принимают решение о возможности прохождения лечения пациента на дому или о его госпитализации. При этом, в случае COVID-19, заболевшему и живущим с ним нельзя покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие коронавируса в организме.

"В московском телемедицинском центре работают 200 квалифицированных врачей. Это позволяет проводить до 6 тыс. консультаций в сутки в случае необходимости", - напомнила Ракова.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе, по данным на утро 4 ноября, выявлено 445 181 случай заражения, умерли 7 004 человека. Согласно информации на утро 5 ноября, выздоровел в столице 329 201 пациент.