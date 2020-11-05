Проект "Бессмертный эшелон" со снимками военных лет запустили на МЦД

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Архивные фотографии военных лет разместили во всех поездах Центральной пригородной пассажирской компании в рамках проекта "Бессмертный эшелон" в память о годовщине начала битвы за Москву. Проект организован Главархивом столицы при поддержке городского департамента транспорта, сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Тематические поезда с фотографиями военных лет будут курсировать в течение месяца.

"В память о начале битвы за Москву столичный Главархив запустил проект "Бессмертный эшелон" во всех поездах МЦД. В течение месяца пассажиры смогут увидеть уникальные архивные фотографии военных лет", - говорится в сообщении.

Битва за Москву - одно из самых важных сражений в Великой Отечественной войне. За неполные семь месяцев, пока шла битва, нацистам так и не удалось захватить Москву. Наступление на столицу началось 30 сентября. Конец октября - начало ноября 1941 года были одними из самых тяжелых: враг был всего в 70-100 км от центра города, а в самой Москве эвакуировали промышленные предприятия и театры, минировали мосты и заводы. Документальная кинолента "Разгром немецких войск под Москвой" стала первым советским фильмом, получившим премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" (1943 год).

Отмечается, что к 75-летию Победы Главархив совместно с центрами госуслуг "Мои документы" запустил виртуальный музей "Москва - с заботой об истории". Это первый онлайн-музей в России, большую часть материалов которого составили документы и предметы из семейных архивов. Также представлены документы городского Главархива, видеоролики, викторины, интерактивные карты.