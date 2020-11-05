Заммэра Москвы предложил компаниям такси обеспечить водителей масками и антисептиками

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заммэра Москвы Максим Ликсутов предложил таксомоторным компаниям самостоятельно обеспечивать водителей масками и антисептиками. В свою очередь столичные власти сохранят субсидии для такси.

"Мое мнение, что именно агрегаторы, взымая примерно 20-25% с каждого заказа, <...> могут принять более активное участие в снабжении таксистов, от которых они получают основной доход, масками и дезинфицирующими средствами. Со своей стороны правительство Москвы в 2020 году, в следующем году запланировало по 200 млн рублей дотаций компаниям и индивидуальным предпринимателям - владельцам автомобилей такси - для того, чтобы помочь им с выплатой кредитов и лизинга по приобретаемым автомобилям", - сказал Ликсутов в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, данная субсидия таксомоторным перевозчикам является ежегодной. В этом году 117 компаний получат субсидии более чем на 200 млн рублей, из них пять - индивидуальные предприниматели, 112 - юридические лица. Выплаты покрывают 12% стоимости нового автомобиля такси. Заявки на субсидии принимались с 15 июня по 26 июня включительно.

"Благодаря субсидиям за последние несколько лет средний возраст легковых машин снизился более чем в 1,5 раза, а таксопарк Москвы стал одним из самых молодых в Европе. За восемь лет таким образом удалось субсидировать покупку более чем 36,5 тыс. транспортных средств и обновить 68% парка такси", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.