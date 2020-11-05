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Ремонт четырех мостовых сооружений завершили в Москве

Речь идет об Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде "Москва-Сити"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дорожно-ремонтные работы завершили в Москве на Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде "Москва-Сити". Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершены дорожно-ремонтные работы на четырех мостовых сооружениях - Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде "Москва-Сити". Движение транспорта полностью восстановлено", - сказал Бирюков.

Он отметил, что общая площадь ремонтных работ составила 68 тыс. кв. м. "Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повышает эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшает воздействие от механических нагрузок. Затем была проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - добавил заммэра.

Он напомнил, что в этом году в Москве отремонтируют более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад.

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