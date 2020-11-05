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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе во время пандемии достигло 7 140

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 69. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 140 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 450 436 случаев заражения, из них 5 255 за последние сутки. Выздоровел 329 201 человек.

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РоссияПандемия COVID-19
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