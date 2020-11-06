Умный интерфейс появился на портале поставщиков в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты разработали умный интерфейс на портале поставщиков в столице. Главная страница платформы теперь меняется в зависимости от типа пользователя, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Портал поставщиков становится еще удобнее и доступнее для участников госзакупок. Чтобы можно было легко ориентироваться на платформе, для разных категорий пользователей разработаны свои варианты оформления главной страницы и навигации. Так, если посетитель портала еще не авторизован, он увидит основную информацию о сайте, сможет выбрать свой будущий статус заказчика или поставщика и перейти к регистрации. Авторизованному поставщику умный интерфейс порекомендует переход к закупкам, а заказчику - к каталогу продукции", - говорится в сообщении.

Раньше у главной страницы был единый интерфейс. На ней находились меню и основная лента с блоками. Там новым пользователям, закупщикам и поставщикам приходилось искать необходимые сведения.

"Общая концепция портала поставщиков заключается в том, чтобы обеспечить пользователям простое и понятное участие в закупочном процессе. Под эту задачу разрабатывается и функционал, и визуальное оформление, и пользовательские сценарии. Обновление интерфейса и размещение целевого контента помогают участникам уверенно чувствовать себя на каждом этапе госзакупок, легко ориентироваться в информации и быстро совершать необходимые действия", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Обновления коснулись и основного меню платформы, единого для всех категорий пользователей. В нем отображаются разделы, необходимые для организации работы на портале. Теперь оно структурировано и представлено в виде списка разделов, а всплывающие окна с подразделами облегчают поиск нужной категории.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с интернет-ресурсом работают почти 200 тысяч поставщиков со всей страны и заказчики из 36 регионов России. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит свыше 830 тысяч наименований.