В Москве в 2020 году сократилось число нарушений при размещении летних кафе

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по недвижимости с 16 июня по 1 ноября провели более 3 тыс. проверок и выявили 131 нарушение по организации и эксплуатации летних кафе и веранд, включенных в городскую схему размещения, это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу сообщили пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

"Количество летних веранд и кафе, внесенных в городскую схему размещения, а также количество смонтированных объектов в этом году, несмотря на период временных ограничений и влияние пандемии на экономику города, осталось на уровне прошлого года. Этим летом и осенью в городе работали 2 108 летних веранд и кафе. При этом <...> мы видим существенное улучшение в части соблюдения ими норм имущественно-земельного законодательства. Так, заведениями <...> было допущено всего 131 нарушение, что на 35% меньше, чем в прошлом году. В основном это нарушения в виде превышения площади летнего кафе или размещения его не в соответствии с ранее заявленным проектом", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По данным ведомства, больше всего - 86 нарушений - было выявлено в Центральном административном округе столицы, вторую строчку занимают Северный и Южный административные округа - по восемь нарушений в каждом, на третьем месте находится Юго-западный административный округ, там было зафиксировано семь нарушений.

"Снижение количества нарушений - во многом результат активной информационной работы Госинспекции по недвижимости, которая регулярно проводит онлайн-мероприятия для предпринимателей, в том числе по вопросам включения в городскую схему и размещения летних кафе и веранд. В текущем году было проведено 29 таких вебинаров, в которых приняли участие около 2 тыс. человек", - сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.

Он также добавил, что по состоянию на 31 октября из 2 108 фактических смонтированных летних кафе на зиму демонтировано уже более 1,5 тыс. объектов. Рестораторам необходимо завершить демонтаж не позднее 15 ноября.