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Онлайн-туры по ВДНХ и парку "Зарядье" запустили на московском сервисе Russpass

Также на сайте опубликованы видеопрогулки по "Сокольникам", Парку Горького и саду имени Н. Э. Баумана

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Видеоэкскурсии по ВДНХ и парку "Зарядье" появились на туристическом сервисе Russpass в Москве. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.

"Пользователям туристического сервиса Russpass теперь доступно два новых онлайн-тура по знаковым достопримечательностям столицы - по ВДНХ и парку "Зарядье". Экскурсии по ним проводят москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин", - говорится в сообщении.

Всего на сайте опубликовано шесть видеопрогулок по столичным паркам, в том числе "Сокольники", сад имени Н. Э. Баумана, Парк Горького и Парк Победы.

"Это современная мультиплатформа для туристов, позволяющая быстро и удобно решить основные организационные вопросы, а заодно узнать о достопримечательностях и интересных местах. Новые полезные материалы регулярно публикуются на Russpass", - отметила вице-мэр Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Туристический сервис Russpass помогает спланировать собственный маршрут поездки по России, купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии, в музеи и театры. Пока сервис поддерживает русский и английский языки, но планируется запустить версии на других языках - немецком, испанском и французском.

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