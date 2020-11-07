Собянин: реконструкция Битвы за Москву 7 ноября в парке "Патриот" может стать традицией

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Проведение в подмосковном парке "Патриот" крупных военно-исторических мероприятий, посвященных Битве за Москву, может стать традиционным. Об этом сообщил в субботу при осмотре музея инсталляций на Красной и Манежной площадях мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это первая такая реконструкция. Согласен, что ее надо сделать, конечно, традицией, сделать более масштабной и интересной. Особенно это важно, так как в следующем году мы будет отмечать уже 80-летие исторического парада, это важная веха, важная дата, важный юбилей", - сказал Собянин в ходе видеосвязи с участниками реконструкции Битвы под Москвой, проходящей в парке "Патриот".

Он также отметил, что в этом году годовщину парада 7 ноября 1941 года Москва празднует в условиях пандемии, что требует новых форматов для праздников. "Мы создали музей под открытым небом здесь, на Красной площади, и все москвичи могут прийти и посмотреть исторические кадры, инсталляции. Мне кажется, это интересная традиция, которая позволяет увидеть Москву того времени, [почувствовать] дух того времени", - сказал мэр. Собянин также выразил благодарность Министерству обороны, которое откликнулось и создало совместный со столицей проект реконструкции битвы.

"Действительно это огромное историческое событие, чтобы понять его эпохальность и значение, надо представить, в каких условиях оно проходило. Перед этим целые месяцы шла череда кровопролитных сражений, которые далеко не всегда были успешными. Миллионные потери. По сути дела, и страна, и город балансировали на грани трагедии. Не думаю, что моральный дух в то время был на высочайшем уровне", - сказал мэр.

По его словам, парад дал мощный эмоциональный заряд всей стране и всем войскам, а также сигнал мировому сообществу, что Россия будет бороться до последнего, и после величественного парада страна действительно перешла в наступление.

"Это была точка отсчета, когда сжатая до конца пружина начала разворачиваться в обратную сторону, и победа за победой начались после этого парада. Парад сам по себе имеет значение, и как дата, как отсчет обратного времени, когда мы развернулись и пошли на врага. Дата, когда, можно сказать, Москва была спасена. <...> Поздравляю всех ветеранов Москвы, всех москвичей с большим историческим праздником", - заключил Собянин.

Мероприятия к 79-й годовщине парада

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, мероприятия, посвященные годовщине парада 7 ноября 1941 года, организованы в обновленном формате, с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в подмосковном парке "Патриот", расположенном в местах, где в 1941 году проходил рубеж обороны столицы, организована масштабная военно-историческая реконструкция Битвы за Москву.

"В ходе реконструкции воссоздано множество эпизодов этой героической эпопеи, включая работу сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений и участие в сражениях дивизий народного ополчения и истребительных батальонов, сформированных из жителей Москвы и Московской области. В реконструкции принимают участие танки Т-26, Т-60 и легендарные Т-34. Дадут залпы знаменитые "Катюши", - сообщили в пресс-службе.

Также 7-8 ноября на Манежной и Красной площадях развернут Музей инсталляций под открытым небом. Объемные инсталляции и техника времен Великой Отечественной войны воссоздают картины мобилизации, труда и повседневной жизни в прифронтовом городе, а также военных действий под Москвой. Среди экспонатов - бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевая машина БМ-13, противотанковые пушки 45-мм, ЗИС2, ЗИС-3, танки Т-60, Т-70, Т-34, самолет СУ-100. Всего 38 единиц техники.

"На Арбате в честь 79-летия военного парада открыта фотовыставка уникальных кадров кинохроники. Каждое из 32 полотен выставки - это рассказ об одном из эпизодов жизни Москвы военных лет: принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях и установка противотанковых "ежей", проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади. Выставка будет работать до 30 ноября 2020 года", - добавили в пресс-службе.