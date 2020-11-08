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Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 8 ноября

Порывы ветра западного и северо-западного направлений могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до плюс 10 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/ с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

На 8 ноября Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром.

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