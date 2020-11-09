Переменная облачность и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 9 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит 2-4 градуса тепла. Ночью она может опуститься до нуля градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.