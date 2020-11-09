Школьники Москвы стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 90 школьников из Москвы вышли в финал всероссийского конкурса "Большая перемена". Их них 53 человека стали победителями, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В финале всероссийского конкурса школьников "Большая перемена" приняли участие 97 учеников из школ Москвы, 53 из них признаны победителями. На протяжении пяти дней москвичи соревновались со сверстниками со всей России в решении кейсовых заданий и проектировании "Города будущего". Ребята отлично проявили свои лидерские качества и показали навыки soft skills", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках финала для конкурсантов прошли различные мастер-классы. Также они смогли пообщаться посредством видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

"По результатам конкурса 53 московских школьника стали победителями. Так, 33 финалиста 9-10 классов из Москвы получили по 200 тыс. рублей на собственное обучение и развитие, приобретение образовательного гаджета или углубленную подготовку в рамках выбранного направления, а 20 финалистов 11 классов - по миллиону рублей на дальнейшее обучение в вузе, пять дополнительных баллов к портфолио достижений", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, всем участникам, вышедшим в финал, вручили путевки в Международный детский центр "Артек" и подарки от компаний-партнеров. Три образовательные организации города Москвы, подготовившие наибольшее количество финалистов, получат по 2 млн рублей на создание образовательной среды.

По данным ведомства, Москва была представлена на конкурсе максимальным количеством участников: в полуфинал вышли 338 школьников, 271 из которых принял участие в полуфиналах конкурса в Ярославле.

О конкурсе

Всероссийский конкурс школьников "Большая перемена" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и является самым массовым конкурсом для школьников. Каждый из участников на основе индивидуального тестирования и собственных интересов может выбрать один из девяти вызовов, в котором продолжит развиваться. Конкурс станет ежегодным. В 2021-2024 годах он будет проводиться в рамках национального проекта "Образование".