Белая медведица Мурма умерла в Московском зоопарке

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Белая медведица по кличке Мурма умерла в Московском зоопарке, она немного не дожила до своего 30-летия, в дикой природе эти хищные млекопитающие редко доживают до таких лет. Об этом в понедельник сообщается в Instagram столичного зоопарка.

"Она была в крайне преклонном возрасте. <...> Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил - в дикой природе они очень редко доживают до таких лет", - говорится в сообщении.

Мурма приехала в Московский зоопарк маленьким медвежонком в 1991 году. Белая медведица родила 10 детенышей, которые сейчас живут в зоопарках Европы, Китая и Японии. Кроме этого, трое внуков Мурмы подрастают на Антибах.

"До последнего Мурма была очень активной, подвижной, она гуляла и плавала в бассейне. Купание всегда было одним из любимых занятий Мурмы. Заходила в воду она практически круглый год. Но особую радость ей доставляла подводная рыбалка. Можно было бесконечно наблюдать за тем, как красавица Мурма выхватывала в воде карпов. При этом она очень любила и растительную пищу - больше всего ей нравились груши и хрустящие листья салата", - отмечается в материале.