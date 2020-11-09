Белая медведица Мурма умерла в Московском зоопарке

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Белая медведица по кличке Мурма умерла в Московском зоопарке, она немного не дожила до своего 30-летия, в дикой природе эти хищные млекопитающие редко доживают до таких лет. Об этом в понедельник сообщается в Instagram столичного зоопарка.
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УМЕРЛА МУРМА Умерла наша белая медведица Мурма. Она была в крайне преклонном возрасте - совсем немного не дожила до своего 30-летия. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил - в дикой природе они очень редко доживают до таких лет. Мурма приехала к нам маленьким медвежонком в 1991 году и практически всю жизнь прожила в Московском зоопарке. Мы старались ухаживать за ней очень бережно, чтобы создать для медведицы максимально комфортные условия. До последнего Мурма была очень активной, подвижной, она гуляла и плавала в бассейне. Купание всегда было одним из любимых занятий Мурмы. Заходила в воду она практически круглый год. Но особую радость ей доставляла подводная рыбалка. Можно было бесконечно наблюдать за тем, как красавица Мурма выхватывала в воде карпов. При этом она очень любила и растительную пищу – больше всего ей нравились груши и хрустящие листья салата. Мурма, несмотря на почтенный возраст, очень хорошо занималась на тренингах. Она доверительно относилась к киперам, показывала им зубы, через специальный рукав давала лапку для осмотра и взятия крови. Киперам со всех зоопарков России на курсах в качестве примера показывали, как проходят её тренинги. С нашим белым медведем Врангелем Мурма познакомилась только в 2013 году. Она уже была в довольно почтенном возрасте, и детёнышей у них не было. Тем не менее вместе они жили очень дружно и мирно. Уже немолодой Врангель не раз ухаживал за своей дамой. Для нас было большим счастьем заботиться о Мурме, наблюдать за тем, как она росла, взрослела, как росли её малыши. Всего у Мурмы было 10 детёнышей. Сейчас они живут в зоопарках по всему миру: в Европе, в Китае и Японии. Трое внуков Мурмы подрастают на Антибах.
"Она была в крайне преклонном возрасте. <...> Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил - в дикой природе они очень редко доживают до таких лет", - говорится в сообщении.
Мурма приехала в Московский зоопарк маленьким медвежонком в 1991 году. Белая медведица родила 10 детенышей, которые сейчас живут в зоопарках Европы, Китая и Японии. Кроме этого, трое внуков Мурмы подрастают на Антибах.
"До последнего Мурма была очень активной, подвижной, она гуляла и плавала в бассейне. Купание всегда было одним из любимых занятий Мурмы. Заходила в воду она практически круглый год. Но особую радость ей доставляла подводная рыбалка. Можно было бесконечно наблюдать за тем, как красавица Мурма выхватывала в воде карпов. При этом она очень любила и растительную пищу - больше всего ей нравились груши и хрустящие листья салата", - отмечается в материале.