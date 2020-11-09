Участок метро "Электрозаводская" - "Савеловская" планируют построить в 2022 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции "Лефортово" до станции "Савеловская" планируют завершить в 2022 году, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первый этап от "Нижегородской" до "Электрозаводской" пройден и сдан, сегодня там курсируют поезда до "Лефортово". [Участок от "Лефортово"] до "Электрозаводской" будет сдан до конца этого года. Следующий участок самый сложный - от "Лефортово" до "Савеловской", проходка вся реализована, идет строительство станций. Весь этот участок должен быть завершен в 2022 году", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Нижегородская" до станции "Савеловская" было начато в 2015 году. Длина участка составляет 14 км и включает 7 станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща" и соединительной веткой в депо "Нижегородское" (1,9 км).

"Станция "Сокольники" - одна из самых сложных, потому что проходка возле действующего тоннеля буквально в 6 метрах, тем не менее эта часть в сложных гидрогеологических пластах [грунта] тоже пройдена. <...> Северо-Восточный участок Третьего транспортного пересадочного контура, БКЛ, - один из самых [трудных] в проходке и реализации. Тем не менее сегодня 100% походки на этом участке завершено. Это большое историческое событие, [которое] позволяет дальше работать по станциям метро на этом участке", - сказал мэр.

Как пояснили в пресс-службе, строительство данного участка БКЛ ведется в 3 этапа. Участок "Нижегородская - Лефортово" длиной 5,8 км, и включающий три станции был открыт 27 марта 2020 года, в настоящее время работает в составе Некрасовской линии метро. Участок "Лефортово - Электрозаводская" длиной 1 км планируется завершить до конца текущего года. А участок "Электрозаводская - Савеловская", длиной 7,2 км и включает три станции, планируется достроить в 2022 году.

"В "Сокольниках" у нас есть обязательства помимо строительства станции - восстановить сквер, который идет до парка "Сокольники". Задание и проект есть, нужно в следующем году приступить", - сказал Собянин.

О станции "Стромынка"

Будущая станция Большой кольцевой линии "Сокольники" носит рабочее название и "Стромынка" расположена у главного входа в одноименный парк - на Сокольнической площади между улицами Русаковская и Сокольнический Вал.

"Это станция колонного типа, мелкого заложения. В дизайне станции будут преобладать белые и серые тона. Потолки в кассовом зале и на платформе будут выполнены из алюминия. В качестве покрытий пола выбран светло-серый (Шимановский) и темно-серый (Габбро) гранит, а колонны на платформе облицуют белым мрамором", - рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Новая станция будет иметь два вестибюля, через которые пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии или выйти к Песочному переулку, парку "Сокольники" и Русаковской улице. В рамках благоустройства рядом с выходами из метро на исторической аллее, ведущей от улицы Русаковская к главному входу в ПКиО "Сокольники", будет создан новый парк. Таким образом, "Сокольники" станет второй после "ЦСКА" станцией БКЛ, выходы из которой будут расположены в парке.

"Переходов между станциями будет два: в вестибюле и в торце платформенной части действующей станции. Кроме того, завершается устройство ограждающих конструкций котлована, идет разработка грунта и устройство основных конструкций станции. Общая строительная готовность станции "Сокольники" составляет 50%", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что данная станция сооружается на глубине порядка 30 м, работы ведутся в плотной городской застройке с большим количеством подземных инженерных сетей. В настоящее время строители готовятся приступить к работам по сопряжению старого и нового станционных комплексов.

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