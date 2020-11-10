Подакцизные предприятия Москвы смогут получить кредиты с господдержкой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы сможет стать поручителем для малых и средних предприятий, работающих с лицензиями на подакцизные товары, и покрывать до 70% по кредиту в случае нехватки собственного залога у предпринимателя. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства столицы.

Изменения стали возможны после вступления в силу приказа Минэкономразвития РФ, касающегося работы региональных гарантийных фондов в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Решение позволит оказывать помощь ресторанам, кафе и другому малому бизнесу, который из-за работы с подакцизными товарами не мог ее получить, несмотря на тяжелое положение из-за пандемии. По данным экспертов, сейчас в Москве работает порядка 11 тыс. предприятий общепита, которые теперь могут получить кредит под поручительство фонда. Поручительство покрывает до 70% кредита", - приводятся в сообщении слова руководителя московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Заявки на поручительство можно подать через кредиторов - партнеров фонда, центры услуг для бизнеса в округах и непосредственно в фонд. Две трети поручительств организация выдает предпринимателям для кредитования на пополнение оборотных средств.

Для малого и среднего бизнеса также действует городская программа льготного кредитования. Если кредит оформлен после 15 апреля этого года, из городского бюджета субсидируется до 8% ставки по займу, если раньше - 6%. Предприниматели могут воспользоваться одновременно гарантийной поддержкой фонда и возможностями льготного кредитования, оформив кредит в одном из банков-участников программы.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) работает под эгидой столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. За все время работы при гарантийной поддержке городской бизнес получил заемное финансирование на сумму свыше 180 млрд рублей, более 17 млрд рублей из которых - в этом году. Средний размер поручительства составляет 20 млн рублей, а максимальная сумма одного поручительства - 100 млн рублей.