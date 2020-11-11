В Москве 11 ноября ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 0-2 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 1 до 4 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.