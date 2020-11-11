Московские экспортеры выберут международные выставки для участия 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Голосование среди экспортеров за международные выставки, в которых они смогут принять участие в 2021 году, стартовало на официальном сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), сообщает портал mos.ru.

"Столичные экспортеры выберут международные выставки, в которых смогут поучаствовать в 2021 году. Голосование продлится до 13 ноября в рамках программы поддержки конгрессно-выставочной деятельности экспортно ориентированных компаний "Сделано в Москве," - говорится в сообщении.

По итогам голосования МЭЦ составит перечень из более 20 мероприятий. Участие в них будет организовано за счет бюджета правительства Москвы. Компании могут выбирать среди 88 международных выставок в 24 отраслях или же предложить свои варианты. Список, на которых бренд Made in Moscow будет представлен в 2021 году огласят в декабре.

Программа "Сделано в Москве" доступна экспортно ориентированным компаниям с 2016 года. Московский экспортный центр организует коллективные стенды под единым брендом Made in Moscow на ведущих мировых площадках. Также для предпринимателей готовят деловые встречи в формате MatchMaking с потенциальными закупщиками, инвесторами и партнерами. Перечень международных выставок для участия каждый год определяют сами предприниматели.

С момента запуска программы 916 столичных компаний приняли участие в 48 международных выставках, а также в более чем 16,5 тыс. деловых встреч. Мероприятия прошли как в России, так и в 15 зарубежных странах. Большинство встреч привело к последующему подписанию соглашений о сотрудничестве и/или экспортных контрактов. Во время пандемии программа представлена в онлайн-формате.

Московский экспортный центр работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки и помогает компаниям развивать их внешнеэкономическую деятельность.