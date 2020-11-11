Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 3 857 человек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 3 857 человек и составило 350 746, сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 857 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 350 746", - сказала она.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.