Более 500 тыс. пассажиров воспользовались скидками на проезд по двум линиям метро Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий воспользовались сниженными тарифами на проезд в Московском метрополитене за девять дней эксперимента. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Больше 500 тыс. пассажиров воспользовались скидкой в метро во "Время ранних", - сообщается в публикации.

Скидки в размере до 50% (22 рублей) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск.

Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке - первый в России. По его словам, цель данного проекта снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. В Московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту снижение загрузки вагонов на данных линиях в утренние часы может составить до 7%, а график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.