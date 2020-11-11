Главврач инфекционной больницы №2: загрузка коечного фонда составляет 99%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Главный врач московской инфекционной больницы № 2 (ИКБ-2) Светлана Краснова заявила, что в медучреждении на текущий момент занято 99% коек.

"На самом деле койки загружены на 99%", - сказала она в среду в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Красновой, весной пациентов старше 65 лет в больнице было 25%. "В этот пик сезонный мы видим, что этих пациентов стало гораздо больше. <...> На сегодняшний момент мы видим более тяжелое течение заболевания", - добавила она.

Главврач уточнила, что больница уже приняла около 500 беременных, больных коронавирусной инфекцией. "73 у нас новорожденных, достаточно сложные были реанимационные пациенты, но все они выздоровели", - заключила она.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 485 545 случаев заражения, из них 4 477 за последние сутки. Выздоровели 350 746 человек, умерли 7 502.