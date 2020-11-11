В Москино не будут проводить ночные сеансы до 15 января

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кинотеатры Москино не будут проводить ночные показы фильмов до 15 января. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе киносети.

"Сейчас продажа билетов в наши кинотеатры осуществляется только в онлайн-формате. В связи с указом мэра и ухудшающейся эпидемиологической обстановкой мы решили не проводить поздние сеансы. В частности те, которые будут начинаться позже 23:00", - рассказали в пресс-службе.

Также в учреждении сократят общее количество посетителей. Одновременно в зале не будет больше 25% зрителей.

"Вход в учреждения и на сеансы осуществляется только в масках", - добавили в пресс-службе.