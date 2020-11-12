В Москве с апреля заготовили около 3 тонн плазмы крови с антителами к коронавирусу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Переболевших ковидом в Москве приглашают стать донорами плазмы, они получают дополнительные выплаты и бесплатное обследование организма. Всего с апреля было заготовлено около 3 тонн плазмы крови с антителами к новой инфекции. Об этом ТАСС сообщил главный трансфузиолог столицы Андрей Буланов.

По его словам, от стандартной сдачи крови донорство плазмы с антителами к коронавирусу отличается тем, что в Москве выздоровевших после ковида обзванивают и предлагают им сдать плазму. Во время звонка жителям рассказывают о том, зачем нужна плазма, где ее можно сдать, а также проводят опрос. В ходе опроса специалисты смогут определить потенциальных доноров и тех, кто ими стать не сможет.

"Сам процесс взятия плазмы давно отработан, так как плазма применяется для восполнения фактора свертывания при травмах, кровотечениях. То есть там процесс уже налажен <…> С апреля в Москве было сдано примерно 3 тонны плазмы, в среднем в месяц сдается около 400 литров. Но она не вся идет в больницы. Мы по всем признакам можем предполагать, что у доноров может быть состоятельный иммунитет, а по факту этого может и не быть", - сказал Буланов.

Он отметил, что перед тем как сдать кровь, доноров проверяет врач, а также берет у них необходимые анализы. Это стандартная процедура для всех, кто хочет сдать кровь и другие ее компоненты. Сам процесс сдачи длится всего 40 минут, после чего плазма проходит дополнительную проверку. Затем плазма облучается ультрафиолетом или видимым светом.

По словам специалиста, донор может не подойти по нескольким критериям: возраст, хронические заболевания, прием лекарственных средств, перенесенные недавно острое заболевание или операция, включая стоматологическое вмешательство, недавняя поездка в эндемичную страну, татуировки или наличие любых других заболеваний. Кроме того, чтобы применить плазму для лечения ковида у донора должно быть достаточно антител.

"Группа крови донора и реципиента также важна. Плазма переливается группа в группу, за исключением четвертой группы крови, которая может переливаться во все остальные", - добавил Буланов.

По его словам, доноры не могут сами выбирать, кому именно пойдет их кровь или ее компоненты.

Лечение ковида

Как отметил врач, применять плазму для лечения пациентов с легким течением болезни просто нет смысла, потому что по сути она нужна для тех, у кого не выработался свой иммунитет. Однако и для использования в лечении крайне тяжелых пациентов плазма не подойдет, так как это может быть несвоевременным. Донорская плазма применяется в основном для тех пациентов, у которых среднее и тяжелое течение болезни, а также у кого наблюдается дыхательная недостаточность. Решение о переливании плазмы принимает только лечащий врач.

"Мы все трансфузии фиксируем. Мы видим, что плазма такой-то группы есть, и мы можем ее использовать. Дальше врачи из стационаров, работающих с коронавирусом, фиксируют своего потенциального реципиента в базе", - сказал Буланов.

Он отметил, что когда администраторы видят появившегося реципиента, плазма отправляется в ту больницу, где он находится. Использовать плазму в лечении пациентов без их разрешения врач не имеет право. Поэтому перед тем как проводить какие-либо действия с пациентом, с него берется письменное разрешение.

Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в октябре плазму сдали рекордное количество жителей, около 1,5 тыс. человек. Это в два раза превышает сентябрьский показатель, когда плазму сдали 699 москвичей. Всего донорами антиковидной плазмы в Москве стали уже почти 5 тыс. человек, причем около 12% сдавали плазму несколько раз.