Новый квест о Людмиле Гурченко запустили на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Онлайн-квест запустили на портале "Узнай Москву", он посвящен актрисе Людмиле Гурченко. Об этом в четверг сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Вся творческая жизнь Людмилы Гурченко связана со столицей. В память об актрисе портал "Узнай Москву" подготовил тематический квест. Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с ее участием", - приводятся в сообщении слова куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.

Участникам квеста предстоит ответить, в каком фильме Людмила Гурченко сыграла свою первую роль. Картина не была популярной, но молодой актрисе удалось заявить о себе. Последние вопросы посвящены местам съемок фильмов с участием актрисы. Например, пользователи ответят, где снимали большую часть "Вокзала для двоих" и на какой столичной магистрали устроили погоню ради сцен в ленте "Старые клячи". После прохождения квеста участники смогут поделиться результатами в социальных сетях.

Со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко 12 ноября исполняется 85 лет. Она сыграла множество запоминающихся ролей, ее знают и любят зрители разных поколений, а критики всегда отмечали неординарность, одаренность и особую элегантность актрисы.

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 655 памятников, 325 музеев, 368 улиц, парков и бульваров, сведения о 267 исторических личностях, 138 маршрутах и 74 онлайн-квестах.