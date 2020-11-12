Власти Москвы сообщили, что в столице лишь 7% сирот живут в детских домах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всего 7% сирот в Москве живут в детских домах. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

Как заявила заммэра города Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении на сайте, каждый ребенок должен жить в семье. Она отметила, что работа во всех московских центрах содействия семейному воспитанию строится именно по этому принципу: в каждом оказывается помощь семьям, взявшим на воспитание ребенка, и ведется работа по устройству детей в замещающие семьи. Дети, семьи для которых пока не нашлись, живут в комфортных условиях с личным пространством и всем необходимое для учебы и игр, подчеркнула Ракова.

Она добавила, что несколько лет назад число живущих в детских домах сирот было больше втрое, поэтому нынешняя ситуация является большим успехом.

Семьям, взявшим на воспитание ребенка-сироту, оказывается в Москве всесторонняя поддержка. В частности, они могут получить разные льготы, материальную и адресную помощь, оформить договор о социальном сопровождении. За последние годы выплаты на содержание детей в замещающей семье выросли на 10% - от 17,4 тыс. до 29 тыс. рублей на ребенка. Сумма зависит от возраста ребенка, наличия или отсутствия инвалидности и числа детей в семье.

Воспитывающие троих и более приемных детей получают льготы на оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд в транспорте, им возмещают расходы по оплате телефона. Кроме того, детям-сиротам выдаются путевки для отдыха.