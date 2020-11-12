На Казанском и Киевском вокзалах в Москве началась реконструкция платформ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции платформ начали на Казанском и Киевском вокзалах в Москве. Ремонт планируется закончить до конца текущего года, сообщили в четверг в пресс-службе Московской железной дороги.

"Для повышения комфорта пассажиров на Казанском и Киевском вокзалах столицы железнодорожники начали ремонтные работы на двух пригородных платформах. Учитывая большой пассажиропоток, реконструкции платформ проводят в ночное время, что не влияет на посадку и высадку пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе работ на платформе № 7 Казанского вокзала и на платформе № 4 Киевского вокзала строители заменят бетонные основания, напольное покрытие и специальные ограждения, а также установят новые указатели и скамьи. На этапе благоустройства на платформах полностью обновят системы освещения. Работы планируется завершить до конца 2020 года.