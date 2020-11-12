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В ЗАГСах Москвы сократили число гостей на торжественных церемониях

В зале регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество гостей на торжественных регистрациях брака в ЗАГСах Москвы сократили до пяти человек. Такой порядок будет действовать с 12 ноября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве остается нестабильной. Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", - приводятся в сообщении слова и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

На бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов им необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Также при входе в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания всем гостям, а также молодоженам будут бесконтактно измерять температуру.

"В случае выявления повышенной температуры или отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, посетители в отделы ЗАГС не допускаются", - говорится в сообщении.

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