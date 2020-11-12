Главные московские памятники помыли перед похолоданием

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Службы комплекса городского хозяйства провели последнюю промывку памятников в преддверии зимы. Перед похолоданием специалисты очистили 18 объектов, сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Промывки памятников проводятся ежегодно с апреля по октябрь, их число во многом зависит от состояния монументов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели. <...> Перед похолоданием специалисты очистили и промыли 18 объектов, в том числе памятники Петру I и князю Владимиру, Триумфальную арку и Монумент Победы на Поклонной горе", - сказал заммэра.

Бирюков подчеркнул, что технология промывки зависит от материала, из которого сделан памятник, и состояния объекта. Памятники моют как вручную, так и с помощью специальных установок, подающих воду под давлением. Легкие загрязнения - пыль, паутину или листья - удаляют сухой чисткой, а частицы почвы, грязевые подтеки смывают. Вспененный раствор наносят на памятник и оставляют примерно на 10 минут, после чего смывают водой, а поверхность вытирают насухо.

"Титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные - щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы. Перед промывкой специалисты проверяют, нет ли на монументе повреждений и ржавчины, проводят фотофиксацию объекта", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.