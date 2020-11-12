Автоплатежи планируют запустить для пользователей благотворительного сервиса в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты рассмотрят возможность запуска автоплатежей для пользователей столичного благотворительного сервиса на портале mos.ru. Об этом рассказала в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во время онлайн-пресс-конференции в ТАСС.

"Что касается автоплатежей, на самом деле это очень интересная тема. Я думаю, что мы ее совместно с моими коллегами проработаем, думаю, это будет востребовано у москвичей. Другой вопрос, сколько нам потребуется на это времени, надо проработать юридически, насколько мы быстро сможем это реализовать, я думаю, что мы это сделаем", - рассказала Сергунина.

Она добавила, что благотворительный проект был запущен в октябре 2020 года в пилотном режиме.

"Но уже даже за первые недели работы есть очень хорошие результаты. Проведено более тысячи платежей, а средний платеж составляет более 200 рублей. Сейчас у нас ограничено количество фондов, которые присоединились к проекту, но есть заявки от новых фондов, которые хотят присоединиться", - сказала Сергунина.