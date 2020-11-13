В Москве определят имя виртуального помощника в МЭШ на онлайн-опросе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Онлайн-голосование, по результатам которого пользователи выберут кличку коту - виртуальному помощнику в Московской электронной школе (МЭШ), запустили в столице. Опрос продлится до 27 ноября, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-голосование проходит на портале "Школа большого города". На протяжении двух недель на официальных страницах столичного департамента образования и науки в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram дети и взрослые оставляли свои варианты кличек. Одни участники предлагали остановиться на классическом варианте для питомца, например, Василий, Рыжик или Дымок, другие обратились к именам сказочных и литературных персонажей, таким, как кот Баюн и Бегемот", - говорится в сообщении.

В числе наиболее популярных имен оказались такие, как Гиглавус, МЭШик, Кот Ученый, Кот Умник, МЭШарик, МЭШонок. Именно они и выдвинуты на онлайн-голосование. До 18:00 мск 27 ноября любой москвич может отдать свой голос за понравившуюся кличку. Вариант, за который проголосует большинство, станет официальным именем онлайн-помощника в МЭШ. Имя главного символа проекта объявят 30 ноября.

Московская электронная школа - цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ, разработанная столичными департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. К МЭШ уже присоединились более двух миллионов пользователей.