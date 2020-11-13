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Некоторые поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенным интервалом

Специалисты работают над сокращением опозданий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пассажиров на МЦД-2 и Рижском направлении предупредили, что некоторые поезда следуют с увеличенным интервалом. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Некоторые поезда на D2 и Рижском направлении в сторону Подольска следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. Совместно с коллегами из МЖД прилагаем все усилия для сокращения опозданий. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - рассказали в пресс-службе.

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