Некоторые поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенным интервалом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пассажиров на МЦД-2 и Рижском направлении предупредили, что некоторые поезда следуют с увеличенным интервалом. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Некоторые поезда на D2 и Рижском направлении в сторону Подольска следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. Совместно с коллегами из МЖД прилагаем все усилия для сокращения опозданий. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - рассказали в пресс-службе.