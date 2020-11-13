Почти 2 тыс. детей были госпитализированы с коронавирусом за время пандемии в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Всего за время пандемии коронавируса в Москве в больницы попали почти 2 тыс. детей, у 4,3% из них болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом в рамках круглого стола в Общественной палате Москвы сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

"По данным на 7 ноября 2020 года, частота случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34 790 случаев (7,6% от общего числа заболевших), 65% из них - дети 6-11 классов. В период пандемии было госпитализировано 1 908 детей, 92,5% из них со средне-тяжелой формой, 4,3% - с тяжелой", - сказал Османов.

Он отметил клинические особенности коронавируса у детей: ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром, угрожающее жизни состояние, связанное с воспалением или повреждением легких). Коронавирус также может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома - тяжелого поражения всех систем организма, которое может протекать с сепсисом, вызвать септический шок.

По словам главврача, у каждого пятого пациента с пневмонией она была диагностирована только рентгенологически. Яркой характеристикой коронавируса у детей является то, что он поражает несколько жизненно важных органов и, прежде всего, легкие и сердце. К моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия.

"Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы это тяжело ни давалось и школьникам, и их родителям. Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники и превалируют с наиболее тяжелым течением заболевания - болеют по-взрослому. А разобщение - один из базовых принципов эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем контагиозности, к которым, несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция", - подчеркнул Османов.