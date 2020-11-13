Собянин осмотрел новый корпус технопарка "Отрадное" на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 40 технопарков и 65 тыс. рабочих мест создали на территории Москвы в течение нескольких лет, в пятницу мэр столицы осмотрел новый корпус технопарка "Отрадное", расположенного на северо-востоке города.

"За несколько лет уже создано 42 технопарка, 65 тыс. работающих, около 2 млн кв. метров. Технопарк "Отрадное" - один из лучших в Москве, и по количеству работающих компаний, и по той среде, которая была создана", - сказал Собянин, отметив, что благодарен за то, что новый корпус построен и презентации не остались на бумаге, реализовались новые рабочие места, в который пришли новые компании.

"На сегодняшний момент технопарк заполнен практически полностью, новое здание заполнено на 100%, есть чуть менее 2% свободных площадей", - сообщила гендиректор АО "Мотек-Ц" Анжела Денисова, отвечая на вопрос мэра о заполненности технопарка. Она уточнила, что в технопарке созданы все необходимые комфортные условия для работы.

"Я думаю, что строительство новых кварталов и реновация, и благоустройство в районе, и создание транспортной новой инфраструктуры - МЦД, МЦК, Северо-Восточной хорды, которая здесь рядом строится, - придаст положительный эффект для компаний, которые здесь работают. Транспорт и внешняя среда очень важны", - подчеркнул мэр.

О технопарке

Технопарк "Отрадное" площадью 3,3 га расположен в одноименном районе на северо-востоке Москвы. Специализация технопарка - информационные технологии, электроника и микроэлектроника. Управляющей компанией технопарка является АО "Центр холодильно-транспортных технологий "Мотек-Ц". До прихода инвесторов территория будущего технопарка представляла собой пустырь, на котором стояли временный складской ангар и небольшое здание из сэндвич-панелей.

К моменту присвоения статуса технопарка в 2015 году инвесторами был проведен полный редевелопмент территории - построены четыре современных здания для размещения инновационных компаний общей площадью свыше 20 тыс. кв. метров.

В 2016 году были введены еще два корпуса, а площадь технопарка увеличилась до 76 тыс. кв. метров. В 2017-2019 годы инвестором был реализован проект строительства еще одного производственного корпуса площадью 21 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство трех корпусов превысили 2,5 млрд рублей, из которых порядка 700 млн рублей было мобилизовано инвестором за счет предоставленных городом налоговых льгот и субсидии на развитие имущественного комплекса.

Сегодня технопарк "Отрадное" включает в себя девять корпусов общей площадью 96,5 тыс. кв. метров. Свои производства и исследовательские подразделения в технопарке разметили 105 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся 4,1 тыс. человек. Общая выручка резидентов превышает 32 млрд рублей в год, а средняя заработная плата работников - 230 тыс. рублей в месяц.