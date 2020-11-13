Префект СВАО рассказал Собянину о развитии района Отрадное

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Префект СВАО Алексей Беляев рассказал мэру Москвы Сергею Собянину о развитии района Отрадное на северо-востоке Москвы.

"Район Отрадное - это самый большой район Северо-восточного округа на 185 тыс. жителей. Транспортные артерии, которые позволяют развиваться району: МЦД-1 уже введено, станция платформа "Дегунино" - она тоже в реконструкции, и в том году в рамках программы "Мой район" и "Обеспечение промышленных территорий" было более 5 тыс. км сделано дорожек и подъездных путей, для того чтобы обеспечить ту промышленную территорию и работников, чтобы можно было на работу приезжать", - рассказал Беляев.

По его словам, сейчас идет строительство полным ходом Северо-восточной хорды, 31%, по данным строителей, выполнен, и в 2022 году она должна быть реализована. Также предусмотрена связь Отрадного с Бибирево и связь с Северным округом по улице Хачатуряна. "По реновации - у нас здесь шесть домов, приступили к строительству первой волны реновации, по которой переедут два дома, это очень хорошо для района Отрадное. И в четыре волны мы должны переехать. То есть на месте переезжающих домов будет строительство следующей волны", - отметил Беляев.

Он уточнил, что в прошлом году в рамках программы "Мой район" реализован целый ряд объектов: улицы Декабристов и Бестужева. А в этом году до пандемии выполнили оставшуюся часть улицы Декабристов, а также нашли и реконструировали арт-объект 70-х годов "Лукоморье". Беляев отметил, что некоторые объекты в этом году не удалось выполнить.

"Планируйте на следующий год, выделили вам лимиты, теперь уже вы знаете, какой объем можете реализовать", - отметил Собянин.

Префект сообщил об уникальности района, что здесь создан религиозный центр, для нескольких конфессий, и на эту территорию также сконцентрировано внимание по благоустройству. "Сейчас реализуется программа - реконструкция кинотеатра "Байконур". Будет запущен в 2022 году", - добавил Беляев.