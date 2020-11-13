Вестибюль станции "Новослободская" московского метро закрывается на год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вестибюль станции Московского метрополитена "Новослободская" закроется 21 ноября на год для реставрации вестибюля и замены эскалаторов, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"21 ноября вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии закроется для пассажиров на год - его отреставрируют и заменят эскалаторы. Сама станция продолжит работать: на "Новослободской" по-прежнему будут останавливаться поезда и работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти и выйти со станции можно будет через станцию "Менделеевская", - говорится в публикации.

Там уточняется, что за время закрытия планируется отреставрировать вестибюль, заменить устаревшие эскалаторы, а также увеличить их количество с 3 до 4. "Нынешние машины на станции с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров", - отмечается в публикации.