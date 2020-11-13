В "Зарядье" временно закрыли музейно-выставочные залы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация парка "Зарядья" в Москве приняла решение закрыть для посетителей музейно-выставочные залы. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В соответствии с указом мэра Москвы с 13 ноября до 15 января приостанавливается работа выставочного зала Медиацентра, Подземного музея и музейных залов Старого английского двора. На аттракционах парка количество доступных мест сократится до 25% от общего числа. Выставочный зал, в котором до 13 ноября проходила масштабная экспозиция номинантов первой Московской арт-премии, Подземный музей и музейные залы Старого английского двора временно закроются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медиакомплекс "Полет" одновременно смогут посетить не более 10 человек, медиахолл "360" - 12 человек.

"Билеты можно купить только онлайн, на официальном сайте парка "Зарядье" в разделе "Афиша и билеты", в мобильном приложении и в платежно-навигационных терминалах, расположенных в "Зарядье", - говорится в сообщении.

Территория, включая Северный тоннель, а также павильоны парка и сувенирные магазины остаются открытыми. Флорариум и Ледяная пещера продолжат работать с учетом действующих временных правил посещения, ознакомиться с ними можно на сайте парка. В "Зарядье" по-прежнему не будут проходить мастер-классы, лекции, семинары и другие офлайн-мероприятия.