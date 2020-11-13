Около 85 тыс. человек пользуются скидками на проезд вне часа пик в метро Москвы ежедневно

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 85 тыс. пассажиров ежедневно пользуются скидками на проезд вне часа пик по Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линиям Московского метрополитена. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"[Проект] "Время ранних" идет на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях уже две недели. <...> В среднем ежедневно скидкой пользовались больше 85 тыс. человек", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что станции-лидеры по разгруженности на вход в час пик: "Тушинская", "Кузьминки", "Лухмановская". На каждой из них стало примерно на 4% пассажиров меньше, чем обычно. Максимум зафиксировали на станции "Беговая" 11 ноября - там количество пассажиров в час пик снизилось на 8%.

Скидки в размере до 50% (22 рублей) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск. Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке - первый в России. По его словам, цель данного проекта снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. В Московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту снижение загрузки вагонов на данных линиях в утренние часы может составить до 7%, а график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.