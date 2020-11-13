Российский антикварный салон перенесен из-за пандемии во второй раз

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский антикварный салон, который ранее был перенесен с весны этого года на 25-29 ноября, из-за введенных ограничений вновь поменял даты и состоится весной 2021 года в столичном Гостином дворе, сообщила пресс-служба мероприятия в пятницу.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. В частности, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".

"Мы осознаем опасность и не хотим подвергать риску здоровье участников и посетителей мероприятия. Поэтому приняли решение перенести салон на 21-25 апреля 2021 года", - говорится в сообщении. Изначально Российский антикварный салон должен был пройти весной 2020 года. Затем из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, его перенесли на осень этого года.

Ранее организаторы сообщали, что предстоящее мероприятие получило девиз Living Together: в едином пространстве Гостиного двора планировалось представить все сферы коллекционирования - от антиквариата до современного искусства.

Специальный проект планировалось посвятить истории натюрморта - от произведений мастеров Золотого века Голландии до работ "Бубнового валета". Организаторы отмечают, что большая часть произведений на антикварном салоне - из частных собраний, поэтому их сложно увидеть на других публичных площадках: в музеях, галереях или на выставках.

Российский антикварный салон - единственная крупная выставка антиквариата в стране. Традиционно участниками салона являются не только ведущие антикварные галереи России и стран СНГ, но также Западной Европы и США. В прошлые годы салон традиционно проходил в Центральном доме художника, но с апреля 2019 года здание Центрального дома художника перешло Третьяковской галерее, поэтому теперь салон проходит в Гостином дворе.