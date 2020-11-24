Компании Тульской области нарастили закупки у малого бизнеса на 61% с начала года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие заказчики Тульской области нарастили объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 61% с начала 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП).

"По состоянию на 20 ноября, крупнейшими заказчиками заключено почти 3 тыс. договоров с 828 поставщиками Тульской области на общую сумму 21,3 млрд рублей. Прирост объема закупок у субъектов МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 61%", - сказали в пресс-службе по итогам круглого стола в онлайн-формате, который был посвящен обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам крупных компаний.

Руководитель дирекции закупок корпорации МСП Наталья Власова на круглом столе отметила "эффективное взаимодействие с правительством Тульской области и крупнейшими заказчиками, в результате которого удалось создать рынок сбыта для предпринимателей Тульской области".

Корпорация МСП создана в 2015 году на базе Агентства кредитных гарантий и с участием Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства. Одной из задач корпорации является увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками у субъектов МСП, а также высокотехнологичной продукции.