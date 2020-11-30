Корпорация МСП поддержала на 5 млрд рублей регионы РФ со сложной экономической ситуацией

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) с начала года оказала финансовую поддержку на 5 млрд рублей десяти регионам России со сложной социально-экономической ситуацией. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе корпорации.

В перечень таких субъектов входят Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

"По результатам проведенных мероприятий в период с 1 января по 26 ноября консолидированный объем финансовой поддержки со стороны Корпорации МСП составил 5,158 млрд рублей - рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 217%. Со стороны МСП Банка (дочерний банк корпорации - прим. ТАСС) - 1,430 млрд рублей с ростом 136%, со стороны региональных лизинговых компаний - 143,6 млн рублей с ростом 210%, со стороны региональных гарантийных организаций - 6,148 млрд рублей с ростом 119%", - сказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в указанных десяти регионах.

Среди них лидером по объемам финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы является Алтайский край - порядка 2 млрд рублей, уточнили в корпорации.

В пресс-службе напомнили, что Корпорация МСП провела выездные обучающие семинары в каждом из 10 регионов по мерам финансовой-гарантийной, лизинговой, информационно-маркетинговой и имущественной поддержки, а также обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков и развитию сельскохозяйственной кооперации, в которых приняли участие 1 120 субъектов МСП. Были организованы стратегические сессии корпорации в Тыве, Калмыкии и на Алтае, в ходе сессий рассмотрены проекты субъектов МСП на общую сумму 1,625 млрд рублей. Для поиска и сопровождения инвестпроектов предприятий, заинтересованных в получении поддержки, в том числе со стороны федеральных институтов развития, проведены 28 заседаний рабочих групп, созданных совместно с каждым из 10 субъектов РФ. Также в этом году внедрен новый формат проведения заседаний - с участием банковского сообщества и отделений Банка России.

"Системная работа, в том числе по дальнейшей реализации мероприятий, закрепленных за Корпорацией МСП в индивидуальных программах социально-экономического развития субъектов РФ со сложной социально-экономической ситуацией, предусмотрена также в рамках долгосрочной программы развития Корпорации МСП", - добавили в пресс-службе.