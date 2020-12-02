Бизнесмены в Калмыкии получили свыше 177 млн рублей господдержки

ЭЛИСТА, 2 декабря. /ТАСС/. Предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса Калмыкии, за первый год работы Агентства по развитию системы гарантий и микрофинансирования получили свыше 177 млн рублей господдержки. Об этом сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"Год назад мы запустили Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Калмыкии. За это время 69 субъектам МСП были выданы займы от 100 тыс. до 5 млн рублей на общую сумму более 156 млн рублей. Кроме того, Агентство выделяло займы по программе "Антикризис" от 100 тыс. до 500 тыс. рублей под 1,0% на два года. Этой программой воспользовались 54 предпринимателя республики на сумму свыше 21 млн рублей", - написал он.

Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства было создано для создания благоприятных условий для бизнеса в республике, улучшения инвестиционного климата в регионе, уточнил Хасиков.

В сфере малого и среднего бизнеса в Калмыкии на сегодняшний день занято более 8,4 тыс. предпринимателей.