Дневник предпринимателя. Как создавать кукольные домики для звезд шоу-бизнеса

Основатель мастерской по изготовлению кукольных домиков в городе Домодедово Александра Закирова рассказала ТАСС, как желание сделать подарок дочери переросло в предпринимательство, кто из звезд российского шоу-бизнеса стал ее клиентом и как оценил ее продукт премьер-министр России

Начало семейного бизнеса

Несколько лет я работала психологом в детском развивающем центре, а в конце 2015 года ушла в декретный отпуск — у нас с супругом родился второй ребенок, дочь Анастасия. На ее день рождения мы захотели сделать необычный подарок, который бы не только развлекал годовалого ребенка, но и помогал в развитии с малых лет. Мы долго выбирали такой функциональный презент, но в итоге пришли к тому, что это должен быть кукольный домик размером с большого плюшевого медведя.

Однако попытка найти такой подарок под свой запрос оказалась безуспешной. Изготовители предлагали либо домики, стоившие больших денег, либо которые произведены из очень низкокачественной пластмассы. Тогда мы решили: если хочешь получить что-то не очень дорогое, но хорошее — сделай это сам.

Какого-то специального оборудования на тот момент у нас еще не было. Поэтому супруг в прямом смысле в подъезде лобзиком начал выпиливать домик из листа фанеры, купленной в "Леруа Мерлен", а я планировала заняться декором будущего помещения: разместить мебель, предметы интерьера, добавить кукол.

Еще на этапе черновой отделки ради интереса я решила проверить спрос и выставила фотографию домика, который мы взяли за образец, на портал объявлений "Авито". В тот же день мне позвонили несколько человек уточнить детали, а один из них оказался крайне настойчив и пожелал сразу же купить домик.

Но поскольку это был всего лишь эксперимент, а фактически никакого домика не было, я попыталась его, мягко говоря, отшить. Сказала, например, что заказ выполняется месяц, нельзя выбрать расцветку, оплата только предварительная и в полном объеме, упаковка не предполагается. К моему удивлению, он на все согласился и повесил трубку. Немного шокированная, я пришла к мужу, и говорю: "Я домик продала". Он сначала подумал, что это какая-то шутка. Полчаса пришлось убеждать в обратном.

В итоге в течение месяца, как и пообещали заказчику, мы изготовили для него первый домик. Затраты составили около 25 тыс. рублей, а мы сделали небольшую наценку, чтобы отбить расходы.

Конечно, про подарок дочери тоже не забыли — чуть позже сделали домик и для нее. Друзья и знакомые, которые бывали у нас в гостях, тоже стали интересоваться покупкой. В 2016 году это натолкнуло нас на мысль, что можно запустить семейный бизнес.

Мы с Максимом, моим супругом, никогда однозначно не распределяем свои бытовые обязанности. Нет такого, что, грубо говоря, мужчина добывает, а женщина готовит. Мы друг у друга на подхвате. То же самое и в бизнесе. Ведь у любой семьи общие связи, общие цели, общие проблемы, которые решаются совместно, а не порознь.

Такой же подход и в семейном деле. Это помогает сделать труд более эффективным и быстрее прийти к цели.

Высокие стандарты

В 2016 году я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Понятно, что заниматься обработкой дерева и красить элементы у себя в квартире было проблематично и небезопасно. Поэтому мы решили организовать стартовое производство в собственном гараже. Особых затрат не было, все инструменты мы принесли из дома.

Главной сложностью в начале пути для нас стал поиск качественных материалов. Если первые домики мы делали из обычных досок, то со временем начали погружаться в тему — разбираться в породах древесины, разновидностях красок. Например, использовали высококачественную фанеру из сосны или березы, гипоаллергенные акриловые краски.

Мы приобретали сырье и сопутствующие материалы в основном на ярмарках или заказывали через интернет. При этом всегда обращали внимание на лицензии, сертификаты безопасности продукции для детей и подростков.

В моем представлении все предприниматели обязаны строго контролировать качество — делать продукт для других как для себя самого. Это обеспечит им конкурентное преимущество, ведь большинство людей ставят на первое место вопрос не цены, а качества, особенно когда это касается здоровья ребенка.

Разрыв шаблона

Первыми клиентами стали друзья и знакомые, которые оценили наш подход. А дальше включилось сарафанное радио, благодаря которому мы были обеспечены заказами с лихвой. К слову, в течение полугода с момента старта изготовили около 50 домиков с чеком от 10 тыс. до 150 тыс. рублей. Размеры каждого отличаются, но самая ходовая модель — 1,3 м в высоту и 1,4 м в длину.

Все они делались по индивидуальному заказу. Это значит, что у нас не было двух одинаковых домиков. Например, для внутреннего убранства комнат требовались кушетки, столы, стулья, причем в одной цветовой гамме, чтобы все гармонично смотрелось. Кроме того, изделия из полимерной глины — рамки, тарелки, ложки. И текстильная продукция — скатерти, подушки, диваны, шторы.

В связке работали сразу несколько мастеров: дизайнер, инженер, мастер, маляр, столяр, декоратор, иногда электрик. Этих специалистов мы привлекали на аутсорсинг для выполнения отдельных работ.

Если говорить о необычных заказах, то как-то мы изготовили домик, который повторяет жилище клиента. Причем в этот мини-дом нас попросили "поселить" точные копии собаки и кошечки хозяев.

Наш бизнес мы развиваем в том числе и с помощью детей — всего их у нас трое. Они помогают придумывать новые модели домиков и добавляют какие-то фишки. Так, благодаря им у нас в интерьерах кукольных домиков появились имитации растений: дети заметили, что дома на подоконниках цветы стоят, а в миниатюрах отсутствуют. Мы, взрослые, об этом даже не задумывались. То есть такие нюансы, которые замечают дети, но не видят взрослые.

Надо понимать, что домик — это не просто игрушка. Взаимодействуя с ним и его обитателями, ребенок развивает не только воображение, но и колоссальное количество других полезных навыков. К примеру, проверяя работоспособность замочков, щеколд и липучек, он улучшает моторику рук. Также в совместной игре с ребенком можно обучить его сервировке стола и этикету. Это воспитание и социальная адаптация, преподнесенные ненавязчиво.

Более того, если наблюдать за тем, что делает ребенок, о чем он говорит, можно узнать о его психологическом состоянии. Ведь он отзеркаливает то, что происходит в семье. Иногда это повод для самих родителей задуматься и, возможно, пересмотреть свои принципы и привычки. Вот такой лайфхак. Впрочем, я думаю, он будет полезен для всех родителей, в числе которых, безусловно, есть предприниматели.

Продвижение и локация

К 2017 году мы с супругом решили, что можем увеличить загрузку. А чтобы заказов стало больше, необходимо было повысить свою узнаваемость. Для этого мы договорились с владельцами местных магазинов и кафе нашего города, которых знали лично, о размещении кукольных домиков как игровой зоны в их заведениях. Для нас это была реклама, а для них — удобный сервис для посетителей с детьми.

Также стали участвовать в профильных выставках, столичных и подмосковных ярмарках. Помимо этого, активно рассказывали о своем продукте в социальных сетях, в онлайн-группах соседних коттеджных поселков и родительских чатах. То есть наша реклама была таргетированной — направленной на аудиторию, которая потенциально заинтересована в продукте. В нашем случае это родители в возрасте от 25 до 45 лет.

Единственным просчетом была работа с блогерами. Это стоило нам очень дорого, но "выхлоп" на тот момент оказался несущественным. Такая история работает больше на развитие бренда, чем на получение новых контактов и клиентов. Поэтому начинающим предпринимателям советую все-таки отталкиваться от целевой аудитории, а не пытаться охватить сразу всех людей в надежде, что кто-то из них заинтересуется.

Тем не менее большинство маркетинговых инструментов сработали. Благодаря этому к нам пришли новые заказчики, а объем производства к 2017 году вырос более чем в три раза.

Ютиться в гараже с такими масштабами было уже невозможно, поэтому мы решили арендовать цех. Подходящую локацию нашли в черте Домодедова с помощью портала "Бизнес-навигатор МСП" (разработан Корпорацией МСП для помощи малому и среднему бизнесу в открытии и расширении дела — прим. ТАСС). Условия получились весьма лояльные, потому что мы выпросили у владельца три месяца арендных каникул. Затраты на то, чтобы организовать производство, были минимальны — до 300 тыс. рублей.

Могу посоветовать всем предпринимателям, которые выбирают помещение, пользоваться Бизнес-навигатором МСП. Он помогает подобрать локацию по определенным характеристикам: по назначению, стоимости, площади. При этом все доступные варианты отображаются на карте города. Здесь же можно увидеть соседей-конкурентов, узнать количество жителей в районе и их уровень доходов и так далее. Такой помощник всегда будет незаменим и сэкономит время на выполнение других важных процессов.

Оптимизировать налоги

В новом цехе мы стали выполнять более эксклюзивные работы, которые технически сложно сделать в маленьком гараже. Большая часть заказов поступала от именитых певцов и артистов эстрады, блогеров, бизнесменов. Активно начали использовать таргетированную рекламу, рекламу на телевидении, в бизнес-журналах и прочих СМИ.

Однако в бизнесе не все было таким сказочным, как в наших кукольных конструкциях. Так, в 2019 году мы ощутили "просадку" из-за того, что число новых клиентов начало стремительно сокращаться. Возможно, рынок перенасытился. Так или иначе, мы теперь выполняли всего один-два заказа в месяц, и наша ежемесячная выручка упала ниже 200 тыс. рублей.

К счастью, как раз в тот год Подмосковье вошло в число пилотных регионов, где вводился эксперимент по самозанятым. Я решила, что можно оптимизировать свои налоги, и перешла на этот новый режим. Он предполагает налоговую ставку всего 4% от выручки, если доход за товар поступил от физического лица. Это позволило нам сократить издержки в период падения заказов.

Режим создан для начинающих предпринимателей, которые не знают многих юридических и бухгалтерских аспектов. Им достаточно скачать приложение "Мой налог", а дальше все подскажет интерфейс. Программа автоматически рассчитывает сумму налога к уплате, и никакой другой отчетности не требуется.

Сейчас режим действует во всех регионах России, поэтому я рекомендую инициативным людям начинать свое дело именно с самозанятости. Это будет начальной стадией. А когда наберется опыт, чтобы идти дальше, вырастут доходы (налог для самозанятых доступен при годовом доходе не выше 2,4 млн рублей — прим. ТАСС), тогда можно выбирать другие налоговые режимы и двигаться к новым высотам.

Новый бизнес-фокус

Весной этого года премьер-министр Михаил Мишустин встречался с девушками-предпринимателями, в числе которых посчастливилось оказаться и мне. Это было в преддверии женского дня 8 Марта. Наверное, вы слышали из прессы, что глава правительства назвал мой бизнес "замечательным" и пообещал рассказать о нем чиновникам. И для меня это была отличная реклама, если бы не волна пандемии, которая обрушилась на нас в тот же месяц.

Кризис серьезно ударил по кошельку клиента и напрямую отразился на моем бизнесе. Если еще весной и летом удавалось работать по инерции, то уже с сентября совсем не стало заказов. Понятно, что одной господдержки — как самозанятая я получила возврат налога за 2019 год — в такой ситуации недостаточно. Поэтому сейчас я думаю над тем, чтобы запустить более бюджетные домики и выйти с ними на маркетплейсы либо в офлайн-магазины. Сэкономить можно, уменьшив габариты и количество деталей. Но это не единственный выход.

Пока вокруг ситуация неопределенности, я решила переключить фокус внимания на создание платных образовательных проектов. То есть обучать новичков — тех же самозанятых, девушек-предпринимательниц, а также школьников и студентов, только планирующих бизнес. Недавно я разработала программу развития предпринимательских компетенций и готовлюсь к ее запуску.

В основе этой программы — интерактивные деловые игры, которые нацелены на развитие управленческих функций и бизнес-компетенций. Я стараюсь не нагружать большим потоком теоретической информации, а в формате игры показать возможности и обозначить перспективы. Думаю, что такие курсы — это перспективное направление, которое станет новым витком моего предпринимательского дела.