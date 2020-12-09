Российские стартапы привлекли более 25 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские стартапы за период с 2017 по 2020 год привлекли финансирование более чем на 25 млрд рублей при гарантийной поддержке Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"За период с 2017 по 2020 год Корпорация МСП выдала гарантий стартап-проектам на сумму 12,9 млрд рублей. Гарантийная поддержка корпорации позволила субъектам МСП получить необходимое финансирование на общую сумму свыше 25 млрд рублей. Финансирование предоставлено 64 субъектам МСП в рамках 84 кредитных линий", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в настоящее время в работе у Корпорации МСП находятся 26 стартап-проектов с общим объемом гарантийной поддержки более 3,8 млрд рублей.

Наибольший спрос на гарантийную поддержку Корпорации МСП приходится на следующие отрасли экономики: обрабатывающее производство, биотехнологии, сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды, отрасль сбора, обработки и утилизации отходов, информационные технологии, фармацевтика, здравоохранение, робототехника, транспорт и станкостроение.

География стартап-проектов, получивших поддержку, представлена регионами Центрального федерального округа, Приволжского ФО, Дальневосточного ФО, Северо-Западного ФО, Сибирского ФО и других округов.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующих инновационные и (или) высокотехнологичные проекты, - одно из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Она разработала специальный гарантийный продукт "Прямая гарантия для стартапов", по которому предоставляет независимые гарантии с повышенным уровнем покрытия (до 100% от суммы основного долга по кредиту), что позволяет организациям-партнерам снизить кредитные риски и минимизировать резерв на возможные потери по кредитам и займам, предоставленным стартапам.