Госдума ввела штрафы за срыв сроков оплаты по договорам с субъектами МСП

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение сроков оплаты договоров в сфере закупок, если договор заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства.

Кодексом об административных правонарушениях теперь будет предусмотрена ответственность за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, в виде штрафа: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, до этого нижняя палата "расширила возможности участия небольших компаний в госзакупках", благодаря чему выход на этот рынок стал серьезной поддержкой для малого и среднего бизнеса, столкнувшегося с финансовыми сложностями в период распространения коронавируса.

При этом, по словам Володина, "важно, чтобы предприниматели получали не только контракт, но и своевременную оплату", так как у предприятий, которые не обладают большими оборотными средствами, "каждый рубль на счету - это зарплаты сотрудников, налоги, погашение кредитов, покупка сырья". Володин добавил, что несвоевременная оплата товаров или услуг по госконтракту может серьезно отразиться на финансовом состоянии бизнеса вплоть до банкротства.