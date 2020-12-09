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Госдума ввела штрафы за срыв сроков оплаты по договорам с субъектами МСП

Речь идет о штрафах для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение сроков оплаты договоров в сфере закупок, если договор заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства.

Кодексом об административных правонарушениях теперь будет предусмотрена ответственность за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, в виде штрафа: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, до этого нижняя палата "расширила возможности участия небольших компаний в госзакупках", благодаря чему выход на этот рынок стал серьезной поддержкой для малого и среднего бизнеса, столкнувшегося с финансовыми сложностями в период распространения коронавируса.

При этом, по словам Володина, "важно, чтобы предприниматели получали не только контракт, но и своевременную оплату", так как у предприятий, которые не обладают большими оборотными средствами, "каждый рубль на счету - это зарплаты сотрудников, налоги, погашение кредитов, покупка сырья". Володин добавил, что несвоевременная оплата товаров или услуг по госконтракту может серьезно отразиться на финансовом состоянии бизнеса вплоть до банкротства.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Госдума приняла законопроект о единых требованиях к участникам закупок - субъектам МСП
В частности, если участником закупки является юридическое лицо, то заказчик вправе требовать данные о фирменном наименовании, юридическом адресе, учредительный документ
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