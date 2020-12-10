Бизнесмены из моногородов Кузбасса в пандемию получили льготные займы на 81 млн рублей

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в моногородах Кузбасса в период пандемии смог получить льготные займы со сниженной процентной ставкой и возможностью отсрочки платежа. Этой мерой воспользовались уже более 80 предпринимателей из моногородов, сообщил в четверг на пресс-коференции ТАСС заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

"В текущем году по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в моногородах предприниматели могут получить микрозаймы "Антикризисный" под 1% годовых в сумме до 500 тыс. рублей без залога с возможностью отсрочки платежей по основному долгу на 6 месяцев и также льготные займы, которые выдаются именно предпринимателям из моногородов, на сумму до 5 млн рублей со ставкой от 3,12% годовых на период до трех лет. Уже на сегодня предоставлено 29 микрозаймов до 5 млн рублей на сумму 55 млн рублей, и 52 предпринимателя из наших моногородов получили льготные "антикризисные" займы на 26 млн рублей", - сказал Венгер.

Займы можно направить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов. Средства на финансовую поддержку бизнеса выделены региону из федерального бюджета по линии Минэкономразвития РФ.

Кузбасс сегодня является российским регионом с наибольшим количеством моногородов, в области таких территорий более 20, их экономика тесно связана с угольной промышленностью, металлургией и машиностроением. Четыре моногорода Кемеровской области имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) - это Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск и Прокопьевск. Их предприятия-резиденты получают льготы по налогу на прибыль и имущество, также для них снижаются тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.