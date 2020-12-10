Эксперт: цифровизация прав требования в факторинге будет особо актуальна для микробизнеса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Цифровизация прав денежного требования в факторинговых операциях, которая становится трендом, будет наиболее актуальна в 2021 году для микропредприятий, малого бизнеса и самозанятых. Такое мнение высказал в четверг ТАСС председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

Факторинг - договор финансирования под уступку денежного требования. Фактически поставщик товара (услуг) получает от фактора (банка или факторинговой компании) деньги, а предоставляет в обмен право требования по договору поставки, заключенного с условием отсрочки платежа.

"Я думаю, что это, в первую очередь, будет актуально для малого и микробизнеса, самозанятых, потому что именно в этом сегменте очень сложно подтвердить исполнение контракта, исполнение прав требования", - сказал Голованов, отвечая на вопрос о востребованности электронных прав требования в 2021 году.

По его мнению, цифровизация является главным трендом, который банк для себя видит с точки зрения развития факторинговых операций. "На сегодняшний день основная задача, с моей точки зрения, это постепенный плавный перевод прав требования в "цифру", то есть создание цифровых прав требования. Это дает возможность для предпринимателя ускорить операции по получению ресурсов; для приобретателя прав требования, то есть для факторов, создает условия быстрой верификации и возможности приобрести такие права требования. Для всех участников процесса - это снижение дисконта по стоимости этих прав требования", - пояснил Голованов.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.