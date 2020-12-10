До 2,7 тыс. выросло число объектов имущества, доступных МСП в Калининградской области

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Количество объектов имущества, доступного субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятым в Калининградской области в текущем году выросло до 2,7 тыс. единиц, что на 18% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Корпорации МСП по итогам стратегической онлайн-сессии с бизнесом и властями региона.

"Число объектов имущества, предоставляемого на льготных условиях субъектам МСП, самозанятым гражданам, дополнены в 2020 году Калининградской областью на 18% по сравнению с предыдущим периодом", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего сейчас в регионе 2,7 тыс. объектов, потенциально пригодных для предоставления субъектам МСП на льготных условиях.

В корпорации напомнили, что ранее обсуждалась возможность передачи предпринимателям в регионе имущества, требующего финансовых вложений. "На сегодняшний день в Калининградской области такая практика успешно применяется: объекты культурного наследия, исторические здания и сооружения передаются на конкурсной основе по минимальной ставке арендной платы с предоставлением займов на научно-исследовательские, проектные, строительные и производственные работы, реставрацию имущества до 1 млрд. руб. под 0% годовых на срок до 15 лет и отсрочкой погашения основного долга на 10 лет. Такие условия аренды позволяют восстанавливать работоспособность культурно-исторических объектов и вовлекать их в хозяйственный оборот", - добавили в пресс-службе.

Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) входит в число задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".